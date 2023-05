Uuel nädalal tuleb kuni 17 kraadi sooja

Pühapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi, rannikualadel tuleb kuni +4 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 6–12 kraadi.