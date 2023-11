Puidusektoris on head ajad esialgu veel mägede taga

Hepner ütleb, et kui võtta ette puidutööstuse suurem pilt, siis ega häid uudiseid eriti oodata pole. “Mitte ainult puidutööstus, vaid kogu tööstussektor on languses. Siin on erinevaid globaalseid mõjureid: üleüldine majanduse jahtumine, Venemaa algatatud sõda Ukrainas, kobarkriiside mõju, kuid ka Eesti riigi valed tööstussektorit puudutavad otsused, mis nüüd kätte maksavad. Peab ütlema, et Eesti riik on teinud kõik selleks, et siia ei soovi mitte keegi investeerida ja uut tööstust püsti panna. Niiet seis on keeruline, turu nähtavus madal ning see kõik on vähendanud kohaliku tööstuse konkurentsivõimet,” nendib Hepner.

Tema sõnutsi on olukord puidutööstuses kuust kuusse keerulisemaks muutunud. Majanduslangus ja ehitusturu kahanemine peegeldub ümarpuiduturult tagasi. Nii okas- kui lehtpuupalkide hinnad on III kvartaliga selgelt langenud. Samal ajal on paberipuidu sordid kallinenud, arvestatava hinnatõusu on teinud just okaspuupaberipuit. Samuti on tõusnud küttepuidu hind. Aastataguse ajaga hindu võrreldes on need tugevalt kukkunud. Näiteks männipalk on aastaga odavnenud ligi kolmandiku, kuusepalk on samal ajal odavnenud ligi viiendiku.