Tegevus- ja projektitoetuste taotlemise tähtaeg on 1. veebruar

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks samuti SPOKUs. Projektitoetuse taotlusvoore on kaks. Esimese vooru abikõlbulik periood on 1. jaanuar - 31. detsember. Teise vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. august ning abikõlbulik periood on 1. oktoobrist kuni järgmise kalendriaasta 31. märtsini. Arvestada tuleb, et ühele taotlejale saab taotlusvooru kohta määrata toetust kuni kahele projektile, kuid kokku mitte rohkem kui 2000 eurot.