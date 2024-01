Põllumajandus- ja Toiduameti Muuga piiripunkti lahtioleku aeg pikeneb

Kui tavapäraselt on Muuga piiripunkt olnud avatud tööpäevadel kella 8–17, siis alates 1. veebruarist on piiripunkt avatud tunni võrra kauem ja uus lahtiolekuaeg on 8st 18ni. Muuga piiripunktis teostatakse riiklikku järelevalvet toiduohutuse ning looma- ja taimetervise nõuete täitmisel reeglina kaupade sisseveol.