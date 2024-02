Toetusraha aitab parandada katuseid ja korrastada mõisahooneid

Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja Kais Matteuse­ sõnul on väga oluline toetada ettevõtlikke omanikke, kes soovivad pärandit restaureerida. «Mälestised ja muinsuskaitsealadel asuvad ehitised loovad väärtust ning tähendust kogu ühiskonnale,» lausus ta. «Vähem tähtis pole püüelda ka keskkonnaeesmärkide poole, sest kõige keskkonnasäästlikum on see hoone, mis on juba kord ehitatud.»