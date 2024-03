Jalgpallurid alustasid kõrgemates liigades hooaega

Nädalavahetusel algas hooaeg kahel kõrgemates liigades mängiva Paide linnameeskonna võistkonnal. Esindusmeeskonna pühapäevasel mängul Pärnu JK Vapruse vastu oli tähelepanu suurem, sest just pärnakad röövisid eelmisel aastal meeskonnalt olulisi punkte. See eeldas tulist vastasseisu, kus teatav eelis oli toetava kodustaadioniga Pärnul. Linnameeskonna noored seevastu läksid Tallinnas vastamisi FC Flora U21ga, kellest eelmisel aastal said paaril korral jagu.