TOP 20: Järva Teataja loetumad lood aastal 2024

"Täname teid, et olete meie klient, ning soovime võidu puhul õnne," ütles Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu uhiuue Toyota RAV4 ust äsjasele autovõitjale avades ja võtmeid ulatades. Coop Eesti juulikuu autoloosi võit on olnud kui muinasjutt - uue auto võitis kolme poja isa, kes Paide ja Järvamaa inimestele on vägagi tuttav tegelane. Kingituse üleandmine toimus täna keskpäeval Paide Maksimarketi, peaaegu et võidumehe koduukse ees.

19. veebruari õhtul tuli Järva Teataja vihjeliinile infokild, et Järvamaale, Järva valda, Käravetele on reageerinud suur hulk politsei- ja päästejõude ehk arenemas on mingi ärevam operatiivsündmus. Sündmuskohale sõitnud ajakirjanikku Käravetele ei lastud, Välisperimeetrit valvav politseinik selgitas, et piirkond on operatiivjõudude poolt eraldatud, sest leiti lõhkeainet. Seda, et tegemist on suurema demineerimissündmusega kinnitasid ka teised. Sündmusele reageeris suur hulk politsei- ja päästetehnikat. Nii, et Järvamaa pisike maaalevik lausa sähvis vilkuritest.