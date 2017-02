Päevane sula muutus temperatuuri langedes libeduseks

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öötundidel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib kohati vähest lund sadada. Õhutemperatuur on miinuses ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: väldi möödasõite! Muutlike ilmaolude korral ole eriti ettevaatlik, sest ka lühikese distantsi korral võivad teeolud oluliselt erineda.