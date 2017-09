Majandusministeerium toetab e-teenuste õpet raamatukogudes

„Mul on hea meel, et inimestel tekib võimalus õppida e-teenuste kasutamist kodulähedastes raamatukogudes. Eesti on edukas e-riik ainult siis, kui inimesed oskavad päriselt kasutada digitaalseid teenuseid, alustades näiteks sellest, kuidas kasutada ID-kaarti /Mobiil-ID-d ning eesti.ee teenuseid,“ kommenteeris projekti vajalikkust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Avalikest raamatukogudest on võimalik kujundada infoühiskonna arendamise tugivõrgustik. Raamatukogudesse üle Eesti on tänaseks juba loodud ligi 3000 arvutitöökohta, mida kohalikud kogukonnaliikmed regulaarselt kasutavad. Raamatukogudele on pandud seadusega kohustus abistada inimesi riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

„Juba lähimas tulevikus eeldavad 90% ametitest digitaalseid oskuseid, mistõttu on tööealiste inimeste koolitamine eelduseks Eesti majanduse jätkusuutlikkuse tagamisel tervikuna. Samuti on positiivne, et ka raamatukogud kohanduvad digitaalse ajastuga,“ lisas minister.

Eelmisel aastal oli tööealisi, kes arvutit- ja internetti ei kasutanud, üle 70 000. Kohalike e-kogukondade arendamisel on vaja kaasata rohkem inimesi, kes oskaksid arvutite ja infoühiskonna teemadel abistada ja koolitada teisi kogukonnaliikmeid. Selleks pakutakse majandusministeeriumi koolitusprojekti abil 1000-le raamatukogutöötajale ja kogukonna eestvedajale juhendajakoolitust. Teiseks koolituse sihtrühmaks on 5000 üle 50-aastast inimest ja arvuti- ja interneti mittekasutajat, kes vajavad baasoskuste koolitust, et kasutada e-riigi eeliseid ning muuta oma igapäevast asjaajamist e-teenuste abil mugavamaks. Lisaks üldistele arvuti- ja interneti kasutamist puudutavatele teemadele pööratakse tähelepanu ka ID-kaard ja Mobiil-IDi kasutamisele, www.eesti.ee portaali kasutusvõimalustele kui ka küberruumi riskidele ning nende vältimisele.