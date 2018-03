* Kolmapäeval võtsid Järvamaa jahimehed Järva vallas Tammekülas koduhoovi lähedal koera purenud huntide jäljed värskel lumel üles ja piirasid neid seni, kuni üks hallivatimees jäi viimaks püssi ette. Eriloa piirkonnas hunti küttida andis keskkonnaamet.



* Kaheksanda Türi tulbipäeva näitusele on üles seatud sada tulbisorti, neist uustulnukaid on 40 ringis.

Tulbipäevade korraldaja Reelika Marrandi sõnas, et tänavused tulbipäevad on eelmistest kirevamad, sest kodumaa 100. aastapäeva auks näitusele seatud sada tulbisorti on värvirohked.



* Järvamaa töö- ja karjäärimessil oli töökohta valida sadade ametite seast, vestlema oli tulnud paarkümmend tööandjat, kuid keda polnud, olid tööotsijad. Nii said need vähesed külastajad iga tööandja suure tähelepanu osaliseks.



* Järva vallas Vaali külas elav Maarja Koivuoja sai koduväravast sisse keerates üllatuse osaliseks, kui auto tuuleklaasi tagant pistis pea välja valge loomake. See oli talvekuues nirk.



* Metsade rüppe peitunud ja jõgede taha varjunud ning suurtest teedest eemal seisvat Karjaküla tabasid nõukogude okupatsiooni saabudes rängad katsumused: esmalt röövisid ja põletasid seda eraldatud paika 1941. aastal Läti punakütid, seejärel tõmbasid suurtalude kriipsu peale suurküüditamised.



* Jäid tööle hiljaks? Viisid hommikul lapse lasteaeda, aga maja oli pime ja uks lukus? Pole korralikult välja puhanud ja kurdad unevõla üle? Suve- ja talveajale üleminekuga seotud kellakeeramise järelmõjusid on kindlasti paljudel näiteks tuua. Vaevalt oskas 1784. aastal suveaja välja pakkunud Ameerika poliitik, teadlane ja leiutaja Benjamin Franklin ette näha, et kellakeeramine tulevikus inimestele nii suureks murekohaks kujuneb, et isegi Euroopa Parlamendis selle lõpetamist arutama hakatakse. Franklini eesmärk omal ajal oli iseenesest õilis: suveajale ülemineku mõte oli säästa küünlaid.



* «Diana Arno kevadsuvine kollektsioon on täis põnevaid detaile ja kauneid pastelseid toone. Ühendades klassikalisi siluette ja nüüdisaegseid elemente, esineb kollektsiooni keskpunktis müstiline lindnaine.» Nii iseloomustatakse moeajakirjade veergudel Eesti tunnustatud moedisaineri Diana Arno 2018. aasta kevadsuvise hooaja kollektsiooni. Müstiline lindnaine kollektsiooni reklaamivate klantsfotodel on Türi tüdruk.