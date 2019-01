Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Gambia ründaja Alassana Jatta ütleb otse välja, et tahab Paide linnameeskonnale saada väravamasinaks, kelle toel võiks meeskond välja jõuda Euroopasse.Jatta kasvas kodumaal üles jalgpalli mängides. Polnud vahet, kas seda tuli teha liival või kiviklibul. Kui paremat polnud võtta, siis mängiti. Isegi nii, et pisikesteks väravateks olid nendestsamadest kividest laotud postid.

Alassana Jatta end kiita ei taha, ütles vaid, et on palliga kiire ja trikitav. «Minu hooaja eesmärk on lüüa võimalusel 30 väravat.



* Järva Teataja alustab uut rubriiki, milles otsime üles aastate eest Järvamaal tuntud ja tegusad olnud inimesed, kes nüüd Järvamaalt lahkunud. Uurime, mida nad on siit lahkumise järel teinud, mil moel maakonnaga veel seotud ja kuidas näevad Järvamaad kõrvaltvaatajana. Kui Järvamaal oleks 20 aastat tagasi koostatud mõjukaimate inimeste pingerida, kuulunuks Andres Taimla (71) vaieldamatult selle tippu. Ta oli paljude Järvamaal tehtud otsuste taga ning tema töökuse ja leidlike sidemete abil sai nii mõnigi oluline asi tehtud.



* Suvel Tallinnas peetavale laulu- ja tantsupeole pürgijail algab aasta tiheda eelprooviajaga ja selles, kas juba eelmisest sügisest õppima hakatud repertuaar on ikka hästi selgeks saanud, tuleb hindajaid veenma hakata. Otsa teevad sel nädalavahetusel lahti sega- ja naiskoorid.

Laupäeval on Türi kultuurikeskuses Järvamaa nais- ja segakooride eelproov ja ettelaulmine.

Laulu- ja tantsupeo maakonna kuraatori Katrin Soometsa hinnangul on kõik Järvamaa taidlejad harjutanud laule, tantse ja pillilugusid kõvasti.



* Paide polikliiniku juurde Laia ja Tiigi tänava ristmiku lähistele on paigaldatud täiendavalt parkimist ja peatumist keelavaid liiklusmärke, millest paljud autojuhid ei pea kinni. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd selgitas, et liikluskord muutus piirkonnas juba eelmisel sügisel, kui Hillar Hanssoo põhikool kolis Lai 33 majja ja lastele oli vaja luua turvaline koolitee.



* Gruusiast pärit Giorgi Mezvrishvili (22) otsustas teha oma elus suunamuutuse ning vahetada koduse miljonilinna kireva elu pisikese rahuliku Paide vastu. Sügisest saadik on Paide avatud noortekeskuses tegelenud noortega Gruusia pealinnast Tbilisist pärit noormees, kes tuli Kesk-Eestisse aastaks vabatahtlikku tööd tegema.

Erinevus Mezvrishvili senise ja praeguse elu vahel on suur, sest pika ajaloolise taustaga Euroopa ja Aasia piirimail asuv kodulinn on praeguse elukohaga võrreldes nagu öö ja päev.



* Talv on suurepärane aeg sportimiseks: saab suusatada, uisutada või lumelauaga lustida. Paidelane Riho Kapp teeb oma aktiivse eluviisiga kindlasti enamikule noortele silmad ette. Suvel sõidab Kapp rattaga ja rullsuusatab. Talvel meeldib talle suusatada ja uisutada või siseruumides lauatennist mängida.

Pikki jalutuskäike püüab Kapp teha aasta ringi, iga päev umbes pooleteisetunnise tiiru. Mõnikord jalutab ta Mündist läbi, teinekord kõnnib lausa Paidest Mäekülani.