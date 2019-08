Arvamusfestivali ajaloo esimene orienteerumisrada avaneb laupäeval

Rada jääb Vallimäe piiresse ning seda saab läbida laupäeval, 10. augustil kella 11-18. Raja läbimiseks tuleks varuda pool tundi kuni tund ning see on jõukohane igas vanuses osalejatele alates 8. eluaastast. Start ja finiš asuvad Tuleviku inimese alal Paide kiriku taga platsil. Stardist saab orienteerumiskaardi ja juhised. Raja läbijaid oodatakse tagasi stardipunkti, et vahetada mõtteid ning saada osa Tuleviku inimese ala programmist.