Eesti suurim elektriautode kiirlaadimisvõrk kannab nüüdsest nime Enefit VOLT

Margus Valsi sõnul sai Eesti Energiast ja Eestist mullu Euroopa Liidu kiireim süsinikuemissiooni vähendaja. „Näeme, et meil on võimalik CO2 heitmete vähendamist toetada ka transpordisektoris, kus on seni olnud vähe edusamme ja kus on lahenduseks just elektrisõidukid. Klientide tagasisidest teame, et elektriautode kiire laadimise puudumine on oluliseks takistuseks elektritranspordile üleminekul. Samas näitavad uuringud, et peamiselt laetakse elektriautosid kodus, mistõttu toome sel aastal klientideni ka nutikad koduse laadimise võimalused. Ülimenukaks osutunud elektriautode ostutoetuse taotlusvoor näitas, et sisepõlemismootoriga autode ja elektrisõidukite hinnavahe on kahanenud väga väikseks, mis lubab ennustada elektritranspordi läbimurret,” märkis Vals.