Talvest sai vahepeal kevad: Paide linnas tuli nädala esimeses pooles puhastusmasin tänavale

Tellijale

Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Egle Ninep selgitas, et tegemist ei ole kevadkoristusega ega koristusega, mis on ette nähtud suvihoolde perioodil (mai-oktoober). "Küll aga tellisime tänasel lumevaesel talihooajal erakorraliselt tänavate puhastamise harjaga, et suurem mustus saaks linnapildist eemaldatud," ütles ta. "Kuna harjamine ja imurautoga märgpuhastus ei kuulu talihoolde tööde hulka, siis praegusel talvel tuleb vastavalt vajadusele hinnata puhastamise vajadust, sest talihooajal leping neid töid ei sisalda ning puhastamine tuleb tellida lisateenusena."