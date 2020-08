Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi sajandi ehituseks tituleeritud Türi põhikooli ja spordihoone valmimiseni jääb veidi vähem kui kuu, kuid tegelikult on suuremad ehitustööd juba tehtud ning paar viimast nädalat kulub sisustamisele ja sisse kolimisele. Türi abivallavanem Elari Hiis, kes on hoone valmimisel pingsalt silma peal hoidnud, tõdes, et nüüd ollakse sportlaste keeles öelduna finiširuudustikus ehk üsna lõpujoone lähedal. «Augustikuuga on vaja veel mööbel paika saada, koristada ning teha viimased viimistlustööd,» täpsustas ta.

* "20. augustil peab orel olema taas töökorras," osutab Järva-Peetri koguduse õpetaja Jaanus Tammiste plakatile, mida ta pole söendanud veel üles riputada. Sel õhtul on kirikus organist Kadri Ploompuu ja sopran Ludmilla Kõrtsi kontsert "Laudate Dominum". Pilli mängupuldi kallal nokitsev orelimeister Toomas Mäeväli on 1908. aastal vendade Kriisade meisterdatud orelit Peetris kõpitsenud juba pea viimased kümmekond aastat.

* Kui mõnele inimesele on eneseületus läbida oma elu esimene maratonidistants, vallutada kõrgeim mäetipp, õppida vanuigi mõnd pilli mängima või sooritada hoopis langevarjuhüpe, siis salajasse klubisse kuuluvatele kudumishuvilistele on see kõige-kõigem eneseületus hoopis see, kui peenikestel varrastel on valmis saadud värvikirev ja imetihedas koes Muhu sukapaar. Kudujate Koopiaklubisse kuuluvate näputööhuviliste saavutusi saab alates 8. augustist imetleda Tartus Eesti rahva muuseumis.

* Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga traditsiooniline suvine suurüritus ehk vanatehnika killavoor tõi laupäeval tänavatele sadu inimesi. Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremehe ja killavoori korraldaja Tuve Kärneri ütlust mööda ei tulnud pealtvaatajate suur hulk talle üllatusena. «Killavoor on inimestele kujunenud juba traditsiooniliseks ettevõtmiseks. Seda hirmu, et pealtvaatajaid ei tule, meil ei olnud, kartsime hoopis, et inimesi tuleb lubatud kahest tuhandest rohkem,» märkis ta.

* 1. mail toimuma pidanuks eelkooliealiste laste jalgrattavõistlus peeti tänavu hoopis 1. augustil. Võistluse edasilükkumise tõttu võttis stardijoone taha rivisse tänavu oluliselt vähem lapsi. Eelkooliealiste laste jalgrattavõistluse korraldaja Kulno Klein ütles, et neil oli kohe kevadel selge, et nii pika traditsiooniga võistlusele ei taha nad auku sisse lasta ja esimesel võimalusel teevad selle ära. «Oleme Paide kesklinnas seda võistlust pidanud ka vihma ja lumega. Pole kunagi alla andnud,» sõnas ta. 47. korda peetud laste jalgrattavõistlusel osales 172 mudilast.