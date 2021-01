Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juht Kalju Kertsmik talvehooajast: Töö, töö, töö!

„Vaba aega pole minutitki. Tööpäevad on 13-tunnised. Öö jooksul on tulnud 50 meili – neile tuleb vastata. Inimesi käib pidevalt. Rajad vaatame üle iga päev. Avatud on 3 ja 5 km vabatehnikarajad, hooldame neid lumerulliga, mis tagab hea kvaliteedi. Klassikajäljeks pole veel piisavalt lund, seda toodame pidevalt juurde, sest kui tuleb sula, looduslik lumi sulab. Igal hommikul hooldame ka tõstukit."

Kertsmik oskas öelda kolm põhjust, miks keskuses sel aastal nii palju külastajaid on: esiteks – Euroopasse ja mujale reisida ei saa; teiseks – inimesed on koroonast tüdinenud ja tahavad õue. Liikumine ja sportimine on ainuke asi, kui tahame kevadeni vastu pidada „Kolmandaks – eelmise aasta talv jäi vahele," ütles Kertsmik. Tema tähelepanekut mööda on paljud talispordihuvilised Tallinnast ja Harjumaalt, aga siia sõidetakse üle Eesti. „Juba eelmisest aastast on Valgehobusemäel kasutuses kiipkaart, millega saab mäepileti osta e-poest, nii et pole tarvis keskuse majast läbi astudagi. Tõstuk jääb seisma ja suusaradadel kustuvad tuled õhtul kell kaheksa."