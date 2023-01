Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Uuest elurajoonist endise Paide lihakombinaadi platsil Mündi tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal kirjutas Järva Teataja ka ligi 15 aastat tagasi. Juba siis leidis toonane linnapea Kersti Sarapuu, et elukohtade nappus Paides on tõsine probleem ja uusarendus aitaks muret leevendada. Kõne all oli koguni munitsipaalüürimajade ehitus. Ometi pole eluhooneid kruntidel siiani. Sel kevadel aga võib Mündi tee ääres näha reklaamtahvlit Jõekalda elurajooni kruntide pakkumisega. Piirkonna arendus, mis on vaikselt, aga visalt edenenud, on jõudmas punkti, kus kõik krundipiirid on mõõdetud ja viimanegi detailplaneeringu muudatus tehtud. Nimelt soovib arendaja, osaühing Bergstar, varem kavandatud kahest ridaelamust teha eramajad. Selleks algatatud detailplaneering on jõudnud eskiislahenduse järku ja ootab avalikku väljapanekut. «Nendeks on nõudlust rohkem,» põhjendas muutust ettevõtte juhatuse liige Leho Lugna.