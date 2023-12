TOP 20: Järva Teataja loetumad lood aastal 2023

Statistikaameti teatel on eelmise aasta andmete põhjal arvutatud uus arvestuslik elatusmiinimum on veidi üle 300 euro kuus, aastaga tõusis see 69.80 euro võrra. Enim on tõusu põhjustanud eluasemekulutuste 50% kallinemine. Arvestuslik elatusmiinimum 303.40 eurot on väikseim summa, millega on võimalik katta ühe liikmega leibkonna ehk üksi elava inimese 30 päeva igapäevavajadused, ühtlasi on see ka absoluutse vaesuse piir.