Avati teine Eesti juubelikingituste teavitustoetuste taotlusvoor

Teavitustoe taotlusi jagatakse eraldi väiksematele ja suurematele projektidele. Taotlusvooru kogumaht on 150 000 eurot, millest väikesemahulisteks teavitustegevuste toetamiseks on mõeldud 80 000 eurot ja suuremahuliste teavitustegevuste jaoks 70 000 eurot.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Siseministeeriumi haldusala organisatsioon, mille eesmärk on toetada vabaühenduste arengut ja tugevdada kodanikuühiskonda. Erinevate konkursside ja taotlusvoorudega on arendatud sadade vabaühenduste võimekust ning toetatud tuhandeid kodanikualgatuslikke ettevõtmisi üle Eesti, sealhulgas EV100 kingitusi.