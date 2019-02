Lapse võib endaga tööle kaasa võtta

Algatuse eestvedaja, kaubanduskoja ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht Liisi Hansen lausus, et noortele tööelu tutvustamine ning praktiliste kogemuste andmine on tõhusaim viis kujundamaks arusaama, millised ametikohad ja ettevõtted täna Eestis tegutsevad. «Kõik see aitab teha teadlikumaid valikuid ja aitab paremini mõista, mis valdkond teda tulevikus võiks üldse huvitada,» sõnas ta.