Mais kaubavahetus kasvas

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,9 miljardi ja imporditi ligi 2,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 265 miljonit eurot ja see suurenes 2021. aasta maiga võrreldes 88 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et mais toimunud kaubavahetuse kasv oli laiapõhjaline – kasvu oli märgata pea kõigis kaubagruppides, eksport vähenes vaid elektriseadmete kaubagrupis. „Kaubavahetus peamistesse partnerriikidesse kasvas samuti, vaid Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega kaubavahetus kahanes. Venemaaga kaubavahetuse vähenemine on tingitud Ukraina sõjaga seotud sanktsioonide järk-järgult jõustumisest. USAga on oluliselt vähenenud elektriseadmete eksport,“ ütles Puura.