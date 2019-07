Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eeldatavasti valmib tuleval aastal Paidesse Mündi tee äärde korterelamu, mis saab koduks 24 psüühilise erivajadusega inimesele. AS Hoolekandeteenused plaanib sulandada selle tulevased elanikud kohalikku kogukonda. Korterelamu rajamine on tekitanud osas linnakodanikes aga meelehärmi. Linnarahvas on protestiks korterelamu rajamise vastu kogunud üle seitsmekümne allkirja. Inimeste peamine mure on enda ja teiste turvalisus.