Suri Järvamaa haigla kauaaegne juht Andres Müürsepp

Andres Müürsepaga 13 aastat haiglas koos töötanud ja Reformierakonnas Paide linna heaolu eest seisnud Vilina Hange ütles, et lahkunud on suurepärane inimene, kes seisis nii oma asutuse kui ka kogukonna rahva eest. «Ta oli ääretult tore ja tasakaalukas mees, kes on otsinud nii ette­võtte juhtimises kui linnaelu korraldamises alati rahu ja tasakaalu. Temas polnud kunagi midagi konfliktset, ta tahtis alati leida lahendusi ning töötas nende leidmise nimel ennastsalgavalt,» lausus ta.

Hange meelest oli just Müürsepa teene see, et Järvamaa haigla on viimastel aastatel jõudsalt laienenud. Ehitatud on uus õendusabikeskus ja tervisekeskus ning jõudumööda remonditud haigla vanu ruume. Nüüd unistas ta uuest juurdeehitisest, mis avardaks erakorralise meditsiini osakonna võimalusi ning looks isolatsioonivõimaluse patsientidele tänapäeva keerulistes koroonatingimustes. «Ta jõudis küll lepingud sõlmida ja ehituse käima lükata, kuid selle valmimine jäigi tal nüüd nägemata,» märkis ta.