Osa kurgi jättis kurjade ilmade tulles lõunasse lendamata

Eesti metsloomaühingu juha­tuse liige Virge Võsujalg ütles, et üha sagedamini puutuvad nad kokku ka tõsiasjaga, et valge-toonekurgede siiajäämise põhjustavad inimesed, kes neid juba sügisest saati toitma hakkavad. «See on väga vale. Kui mõni üksik lind ongi parvest maha jäänud ja uitab ringi, siis see ei tähenda, et teda peaks hakkama toitma. Kui söök tuleb lihtsalt kätte, siis seda väiksem on linnu motivatsioon lahkuda, isegi kui selleks hiljem mõne teise parvega võimalus peaks tekkima,» põhjendas ta.