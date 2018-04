Heategevuslik teatejooks otsib Järvamaal uut kohta

Järvamaa teatejooksu ühe korraldaja, spordiliidu tegevjuhi Piret Maaringu meelest võiks teatejooks olla ligitõmbavam koha mõistes, aga mõneti muutuda ka lõbusamaks, ennekõike jooksuga kaasas käivate kõrvaltegevuste poolest. «Praegu on nii, et lapsed sõidavad üle Järvamaa Paidesse kokku, jooksevad ühe tiiru staadionil ja justkui ongi kõik,» lausus ta. «Korraldajana leian, et rutiini murdmiseks võiksime teha jooksu ka muudes kohtades, näiteks Paide Vallimäel või muuseumipargis.»