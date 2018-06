Türi rannas valvavad suplejate järele viljandlased

Nad on oma päeva alustanud varem välja kuulutatud 15. juuni asemel 1. juunil. Ja tund aega varem. Teisipäevases Järva Teatajas oli küll kirjas, et G4S rannavalvurid asuvad valvepostile kuu keskpaigas, 15. juunil, ent turvafirma pressiesindaja Reimo Raja kuupäeva täpsustus jõudis toimetusse alles siis, kui leht oli juba trükikojas.

Ei Reilika Aardevälja ega Kevin Aas (pildil) tee sellest numbrit, et paar nädalat varem tööpostile ilmuma pidid. Isegi asjaolu, et reedel järve ääres olnud noortepäeva tõttu järelevalvatavaid nii vees kui ka vee ääres tavapärasemast rohkem on.