Kodukanti naasnud tublid noored tuleb püünele seada

Järvamaa kogukonna­fondi juhatuse esimees Valev Väljaots ütles, et noore spetsialisti stipendiumi annab fond välja aastast 2006. Selle aja jooksul on esile tõstetud ja tunnustatud 37 noort tööinimest, kes kõik on leidnud tee Järvamaale ning asunud siia elama ja tööle. «Jah, osa neist on liikunud juba edasi, aga paljud on siiski maakonda jäänud,» sõnas ta.