Maapõuest tuli päevavalgele tükike ajalugu

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf rääkis, et keldri kohal asetsenud maja nägi ilmselt välja samasugune nagu taamal paistev Roosna-Alliku mõisa kõrvalhoone.

Viimastel nädalatel on Roosna-Alliku mõisa juures askeldanud kopad, et töömehed saaksid parki paigaldada välisvalgustuse ja rekonstrueerida küttesüsteemi. Muidu täiesti tavapärase töö käigus on välja tulnud mitmeid leide sajanditetagusest ajast, mis heidavad veidi valgust selle piirkonna ajaloole.