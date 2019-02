Noored käivad raamatukogu vara lõhkumas

Eile oli vandaalitsejatele ette jäänud ka ukse juures paiknev roheline metallist raamatute tagastuskast. Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja sõnas, et lõhkujad on neile teada. See noortekamp on töötajatele juba mõnda aega peavalu valmistanud. «Viimasel ajal on neil kombeks nädalavahetuseti, kui raamatukogu on kinni, seal istuda ja üht-teist surkida,» ütles ta.