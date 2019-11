Need eestlased, kes olid eelmisel nädalal Kataloonia rallil Ott Tänaku ja Martin Järveoja maailmameistriks pürgimisele kaasa elamas, said tõelise jackpot'i osaliseks. Pileteid broneerides ei osanud keegi aimata, et just see spordisündmus kirjutatakse kuldsete tähtedega Eesti spordiajalukku. Ligi 10 000 Eesti rallifänni seas leidus ka järvalasi, kes oma muljeid suursündmusest lahkelt jagasid.