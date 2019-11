Sookure lasteaed hakkas ülikoolile praktikakohaks

Tellijale

Sookure lasteaia direktor Liia Koppel ütles, et varem olid Tallinna ülikoolil praktikakohad üksnes Tallinnas. «Nii ülikooli kui ka maakondade lasteaedade soov oli, et üliõpilastel oleks võimalus praktikat teha oma kodukohale lähemal,» selgitas ta. «Põhjus, miks just Sookure lasteaed välja valiti, olid tutvumiskäigud meie juurde.»