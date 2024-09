Kooli- ja lasteaialapsed vajavad tõhusat kaitset haiguste vastu

Paide perearst Ingrid Alt ütles, et vanemad peaksid täie tõsidusega üle vaatama laste vaktsineerimiskalendri veendumaks, et kaitsesüstid on tehtud. «Vale on arvata, et need haigused, mille vastu lapsi vaktsineeritakse, on tänapäeval kadunud. Ei ole. Suuresti just vähenenud vaktsineerimiste tõttu on taas levima hakanud poliomüeliit, leetrid, läkaköha ja nii mõnigi teine haigus, millest on aastaid räägitud, et neid praktiliselt polegi,» lausus ta.