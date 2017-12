Paide Püha Risti koguduse juhatuse liige Andres Jalak ütles, et selle aasta plaane tehes ei julgenud nad koguduse eelarvesse rohkem kirjutada kui vaid ühe puuduva keelregistri, kuigi orel vajas kolme registrit. «Salamisi unistasime ja lootsime, et ehk ikka Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks suudame asja ära teha. Naljatamisi öeldakse, et unistustega peab ettevaatlik olema, need võivad täide minna,» lausus ta.