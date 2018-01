Toitumisnõustajat ootasid ees rahvamassid

Seejärel asus Orgu kohe teadmisi jagama, küsides, kui paljud on juba enne keskpäeva jalutamast tulnud või suisa jalgsi kohale tulnud. Samuti uuris ta, kes üldse on tema tegemistega kursis või teavad, kes ta on.

Selgus, et võrdlemisi vähesed, misjärel alustas Orgu enda tutvustamisest. Ta märkis, et on toitumis- ja treeninguõu andnud umbes 15 aastat, neist viimased kuus tõsisemalt just toitumisnõu, mis haarab praegu 90 protsenti tema tööst.

Samuti selgus, et ka paljud kohaletulnutest teavad tervisliku toitumise põhimõtteid, kuid vähesed tegutsevad selle järgi. «Oluline on just rakendada,» rõhutas Orgu.

Pärast ligi kaks tundi väldanud vabamas vormis kohtumist kiitsid kuulajad Orgu asjalikku lähenemist, näiteks lükkas Orgu ümber müüdi, justkui kartulit ei tohiks süüa.