Lumekahurid kustutasid esimese nälja lume järele

«Oleksime tahtnud veel veidi katsetada süsteeme, aga kliendid muudkui helistasid ja palusid midagigi lahti teha,» ütles Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik. «Poolteist kuud on talv hiljaks jäänud, inimesed on nälgas.»

Kauaoodatud külmakraadid lubasid Valgehobusemäe lumekahuritel tööle hakata ja laupäeva hommikust oli tuubirada avatud. Esimesed julged katsetasid kelgu ja lumetõukekaga mägegi, kuigi ametlikult avati see pühapäeval. «Lumelauakrossi veel sõita ei saa, selle rajaga tegeleme alles,» täpsustas Kertsmik.

Avatud on ka suusarada murdmaasõitjatele. Esialgu on kunstlumeraja pikkus 750 meetrit, kuid Kertsmik usub, et homseks on see juba kilomeetrine. «Kunstlumest suusaraja tegemine võtab ju kolm-neli päeva ja seda ei saa korraga täispikkust teha,» selgitas ta.

Millised on parasjagu lumeolud mäel ja kui palju rahvast on, seda on alates eilsest võimalik vaadata ka keskuse koduleheküljelt otseülekandena mäekaamerast.

Laupäeval, kui suuremad keskused Tallinnas ja mujalgi alles tootsid kunstlund, käis Valgehobusemäel juba kõva lumerõngasõit. Mõningast meelehärmi valmistas nii keskuse juhile kui ka osale klientidest rõngaraja kõrval oleva lifti rike, kuid päeva teises pooles õnnestus Kertsmiku ütlust mööda ühe kliendi abil põhjus üles leida ja lift avariirežiimil tööle panna. «Õnneks oli enamik kliente mõistvad,» lisas ta.

Pühapäeval vaatas lifti fotosilmad üle ka sissevedaja, kes lubas nädala esimeses pooles need välja vahetada. «Eks hooaja jooksul tuleb probleeme ikka ette, aga probleemid on lahendamiseks,» sõnas Kertsmik.

Pigem rõõmustas ta, et just Valgehobusemäel pääsesid esimest korda selle talve jooksul pühapäeval mäele ka lumelaua- ja mäesuusanäljased. Kertsmiku teada olid paljud tulnud Tallinnast, aga ka idapiiri tagant. «Pühapäeval oli meil üks hiinlaste grupp, kes küsis spetsiaalselt lumelauasõitu,» täpsustas ta.

Loomulikult oli ka kohalikku, Järvamaa rahvast.

Kui päeva esimeses pooles andsid külastajate seas tooni valdavalt lastega pered, siis noorsugu ilmus mäele alles hämaras, kui süttib mäe ja torni valgustus.

Kalju Kertsmik arvutas, et laupäeval võis keskuse külastajate arv ulatuda 500ni. «Veel kella 20 paiku õhtul oli kaks gruppi lumerõngarajal talvemõnusid nautimas,» märkis ta.

Pühapäeval olnud rahvast vähemalt sama palju, tõenäoliselt isegi rohkem. Uus nädal toob firmaüritused ja koolide suusatunnid, samuti kolivad keskusse kohalike suusaklubide treeningud.

Seda, et ilmajaam lubab eelolevaks nädalaks kõva pakast ja tormituuli, näeb pigem Kertsmik kinnitusena, et vähemalt reedeni saavad nad kunstlund toota. «Torm kuulub talve juurde ning maja soojas ja töös hoidmiseks on meil generaatorid,» sõnas ta.