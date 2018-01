Võim võtab kuninga üle võimust

Praegust prooviaega peab Teevet väga õpetlikuks, paljuski seetõttu, et kuninga ema mängib Ene Järvis. «On väga õpetlik näha, kuidas tohutu kogemustepagasiga Ene Järvis otsib rollile sisu nii erksa ja värske pilguga. Vana hertsoginna võib peituda Angela Merkelis, väsinud taksojuhis, tänaval nähtud möödujas – kus iganes!» lausus Teevet imetlevalt.

Kui palun kaht lavastust, «Maamõõtjaid» ja «Richard³», omavahel võrrelda, sõnab Teevet, et need on täiesti erinevad ja katsetavad iseenda, näitlejate ja tehniliste võimaluste piire, samuti publiku vastuvõtlikkust.

Kõik ikka eesmärgiga end Paide teatri avamiseks hästi ette valmistada. Niivõrd, kuivõrd see üldse võimalik on.

Samas on kahel lavastusel ühisjooni, sest julgesti kasutatakse ära valgus- ja videovõimalusi.

Tõsi, seekord on kaadris pigem tegelased, mitte niivõrd ruumi loomine. «Tahame tegelase publikule videote abil veelgi lähemale tuua,» selgitas Teevet.

Kui «Maamõõtjates» istus publik koos näitlejatega laval, siis võimutragöödia jälgimiseks on lavastaja otsustanud jätta pehmed toolid. Vähemasti praegu. Aga et tüki lavale toomine on trupi ühine ja kestev loometöö, siis ei saa välistada, et muusika- ja teatrimaja suures saalis tulevad teised mõtted.

Ikka selleks, et publikut paremini kaasates sünniks lugu võimust, selle valitsemisest ja võimu valitsemisest inimeste üle. Sest Teevet on seda meelt, et teater sünnib hetkel, kui kohtuvad näitlejad ja publik. «See on lugu inimesest ja võimust, sellest, kuidas võim võimule pürgija üle võimust võtab. Üks lugu. Lugu Richardi tõusust ja langusest. Lugu nendest, kes on tema kõrval. Lugu, mis on mitusada aastat vana, aga kordub ikka ja jälle,» selgitab ta.

Esietendus 10. märtsil kell 18 Paide muusika- ja teatrimajas.

Osades: Steffi Pähn, Ingrid Margus, Joosep Uus, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk ja Ene Järvis.

Lavastaja: Jan Teevet (EMTA), kunstnik Freda Purik (EKA), valguskunstnik Karolin Tamm ja videokunstnik Maria Elizaveta Roosalu (mõlemad TÜVKA), helikujunduse loob Kirill Havanski (EMTA), mõttetugi Oliver Issak (TÜ).

Richard Kolmas on surnud. Elagu Richard Kolmas!

Ja elabki. Hommikuse ajalehe esiküljel, Facebooki Newsfeedis, õhtuste uudistesaadete ekraanil. Maailm on kriisis. Võib-olla on ta tõesti sant ja väärakas, moondunud ja südametunnistuseta, aga sa elad talle kaasa. Sa annad talle oma hääle. Sa tahad, et ta võidaks.

Sõda on just lõppenud. Inimesed on väsinud, emad leinavad oma poegi, isad siunavad pisaraid peites nutvaid naisi, viimased langenud on veel matmata, õitsvatest aasadest on järel ainult verised porimülkad. Ja siis jääb uus kuningas haigeks.

Algab võitlus võimu pärast.

Aga mis on võim? On see üldse midagi enamat kui illusioon? Kuidas võtab üks inimene teised enda kontrolli alla? Ja kuidas võim lõpuks võimul olija üle võimust võtab?

Etendused 11. ja 31. märtsil kell 18 Paide muusika- ja teatrimajas ning 2. aprillil kell 19 Tallinnas Vene teatri suurel laval.

Salapärane ka pärast surma

Richard III (2. oktoober 1452 – 22. august 1485) jõudis Inglismaa kuningas olla vaid kaks aastat, enne kui ta 32aastasena Bosworthi lahingus surma sai.

Sellega lõppes ka Rooside sõda ja keskaeg Inglismaal, troonile sai Henry VII nime all Henry Tudor. Richard III oli Yorkide ja Plantageneti dünastia viimane kuningas, üksiti ka viimane Inglismaa riigipea, kes hukkus lahingutegevuses.

Pärast lahingut viidi tema surnukeha Leicesteri ja maeti ilma kohase tseremooniata. Arvatakse, et reformatsiooni käigus hävitati ka tema algne hauamonument ning tema säilmete asukoht oli viis sajandit teadmata.

Ühe legendi järgi olid need visatud Soari jõkke. Säilmed leiti 2012. aastal Richard III ühingu organiseeritud arheoloogiliste uuringute käigus linnale kuuluva parkla alt, kus kunagi asus Greyfriari abiklooster.

Leicestery ülikooli teadlased tegid uuringute abil kindlaks, et leitud säilmed kuuluvad kuningale, misjärel maeti ta ümber 2015. aasta märtsi lõpus Leicesteri katerdraali.

Talle on süüks pandud mitut mõrva, sealhulgas kahe väikese printsi tapmist, kuid nüüdisaegsed uurijad näevad teda pigem võimeka valitsejana, kes suutis vaatamata pöördelistele aegadele näiteks püüda lepitada Inglismaad ja Šotimaad.