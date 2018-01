Koeru noored koguvad lauluga remondiraha

Pudenev krohv, veekahjustuste jäljed ja kriimuliseks kulunud seinavärv Koeru keskkooli esimese ja teise korruse vahelises trepikojas on ilmekas näide sellest, et ruum vajab hädasti remonti.

Praegu on koja uksed küll avatud ja ruum käidav, ent pigem eelistab koolipere teist trepikoda, mis pole nii halvas seisus.

Kohe trepikoja lähedal asub õpilasesinduse koosolekuruum ja seal koos käijatele jäi hädises seisus trepikoda silma iga päev. Nii otsustaski esindus sügisel õppeaasta eel plaane tehes, et viimane aeg on selle ruumiga midagi ette võtta.

Õpilasesinduse presidendi Hannes Linno selgitusel tekkiski ühel koosolekul arutelu, et koolimaja keskne trepikoda, kust pääseb otseteed ka sisehoovi, vajab uuendamist.

Et remont eeldab väljaminekuid, kasvas arutelust välja järgmine idee. «Päris kerjama – see sõna kõlab natuke karmilt – me ka ei tahtnud hakata. Nii tuli mõte teha asja veidi teistmoodi,» selgitas Linno. «Koolis on meil mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor, seal leiavad väljundi noorema kooliastme õpilased, ent vanemate klasside õpilastel oma koor puudus, samas tahtsid ka nemad kooris laulda. Nii sai sügisel loodud noortekoor ja nüüd on jõudnud sinnamaani, et koor on esinemisvalmis, koridor ootab remonti ja ühendasimegi kaks asja.»

Täpsemalt lahti seletades tähendab kahe asja ühendamine seda, et vaid mõni kuu koos käinud noortekoor, keda esimest korda sai kuulda kooli jõulukontserdil, on peatselt valmis veebruari keskel ka laiema avalikkuse ees üles astuma.

16. veebruaril kell 18 on tulemas heategevusüritus ning kõik kontserdikülastajad saavad oma südametunnistuse järgi annetada kooli trepikoja remondifondi. Tööde eelarve on veel koostamisel ja praegu ei oska Linno öelda, kui palju raha kulub.

Õpilasesinduse liikmed on arvestanud ka võimalusega, et kontserdiga kogu summat ehk kokku koguda ei õnnestugi. Sellest asjaolust nad aga end heidutada ei lase: iga sent ja euro on teretulnud.

Kui aga asi juba kord niikaugele jõuab, et remondiraha on koos, siis Hannes Linno kinnitusel ei jää õpilased käed rüpes vaatama, kuidas keegi töö nende eest ära teeb, vaid annavad kindlasti ise tööle pihta. «Miks mitte seda kõike õppetööga siduda: matemaatikatunnis saaks välja arvutada seinte pindala, vajamineva värvi koguse, tööõpetuse tunnis saaksid õpilased pahteldamas-värvimas käia,» arutles Linno. «See on hea võimalus koostööd teha ja kui noored saavad võimaluse midagi ise ära teha, on sellel neile ka teine väärtus.»

Koeru keskkooli õppealajuhataja Ene Solom ütles, et omaalgatuse eest pälvivad noored kindlasti kiidusõnu. Ja kuigi heategevuskontserte probleemide lahendamiseks korraldatakse Solomi teada siin-seal Eestis mujalgi, on ta arvamusel, et ka kohalik koolipidaja peaks sellega arvestama ning puudujääva rahaga kooli toetama. «Põhiline on see, et seda trepikoda saaks kasutada koolimaja siseõue pääsuks. Tuleb ju kevad ja lapsed peaksid vahetunniks õue saama,» lausus ta.