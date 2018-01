Uues koolis töötamiseks tuleb teha endast video

Alates eilsest otsib Paide riigigümnaasium õpetajaid, õppenõustajat ja noorsootöö koordinaatorit. Kooli koduleheküljelt on lugeda, et kandideerimiseks on vaja täita veebipõhine avaldus, millele tuleb lisada PDF-formaadis CV ja video, kus kandidaat tutvustab ennast, oma ettekujutust uuest koolist ja õpetamise põhimõtteid.

Riigigümnaasiumi direktor Urmo Reitav ütles, et ootab dokumente ja videoid põnevusega. Milline see kuni kolmeminutine video peaks olema, ta täpsustada ei tahtnud. «Tahame näha neid ennast, nende mõtteviisi ja lähenemist sellele ülesandele,» põhjendas ta.

See, kuidas õpetaja või spetsialist on ülesande lahendanud, annab jällegi otsustajatele pildi õpetaja loovusest ning sellest, kas arusaamad ja mõtted uuest koolist ühtivad.

Nagu uuenduste puhul ikka, on nii hõiskajaid kui ka taunijaid. Mõlemaid leidub ka praeguste õpetajate seas. Osa peab seda enese müügiks halvimas tähenduses, teised suhtuvad sellesse kui võimalusse proovida midagi uut.

Paide gümnaasiumi muusikaõpetuse õpetaja Anne Toomistu on uutest tingimustest kuulnud, kuid eile hommikuks polnud tal veel olnud võimalust nendega tutvuda.

Kindlasti kavatseb Toomistu aga uude kooli tööle kandideerida. Ta nõustus, et video annab komisjonile kandideerijatest parema pildi, aga töösoovijal on veidi keerulisem. «Valijad näevad, kellega on tegemist, kas kukk või kana, noor või vana ja kas silm särab. Kandideerija peab läbi mõtlema kes, kus ja mida filmib,» arutles ta.

Õpilaste ja Järva Teataja abiga valmis Anne Toomistul proovivideo, mida näeb Järva Teataja digilehest. Kas see võiks sobida tööotsinguks, näitab aeg. Kui ei, peab Toomistu tõenäoliseks, et tuleb ilmselt tal korra veel videomaailmas osavamate õpilaste poole pöörduda.

Igal juhul luges Toomistu mõne minutiga sisse enesetutvustuse oma kümnendike taustal, mängis pilli ja laulis, rääkis ära uuemad muusikauudised ning sujuv üleminek muusikaajalukku oligi tehtud. Videoid ja dokumente on aega esitada 17. veebruarini. Siis vaatavad kooli õppejuht ja direktor need üle. «Dokumendivooru kaasame ka noori, aga vestluse viib läbi ikkagi komisjon,» sõnas Urmo Reitav.

Ta täpsustas, et videod ja dokumendid vaadatakse koos noortega läbi ning arutletakse sel teemal lähtuvalt õpetaja kompetentsimudelist.

Paide ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau teadis öelda, et video-CV on tänapäeval üsna levinud kandideerimise viis. «Oleme sellest gümnasistidega ka karjääriõpetuse tundides rääkinud,» lisas ta.

Seega on meetod Laastau ütlust mööda küll uudne, ent üsna levinud. Laastau sõnas, et kohustus lisada CVle ja avaldusele video võib osas õpetajates küll vastumeelsust tekitada, kuid ta on seda meelt, et kui ikka õpetaja väga tahab riigigümnaasiumi tööle minna, siis ta videoga ka hakkama saab. «Osa on jälle video tegemisest kindlasti huvitatud ja võtab seda põnevusega,» märkis ta.

Laastau tõi esile, et kohustuslikus videos on tegelikult peidus mitu ülesannet, mille lahendamist uue kooli juhid näha soovivad: kirjutamise asemel võib õpetaja oma visioonist ju rääkida, teisalt annab inimesest pildi ka viis, kuidas ta ülesande lahendab.

Ka Paide ühisgümnaasiumis on õpetajaid, kes on teavitanud direktorit soovist riigigümnaasiumi tööle kandideerida, kuid neid olevat alla kümne. Kui palju neist tegelikult kandideerib, seda on Laastau meelest vara öelda, sest inimeste plaanid muutuvad.