Rakke elanikud leiavad, et esialgu on Väike-Maarja valla kodanik olla harjumatu, kuid igapäevaelus ei muuda valdade ühendamine kuigi palju, näiteks ettevõtjad peavad kauplusi valla nimest olenemata.

Aasta tagasi olid Koeru ja Rakke valla inimesed seda meelt, et kui haldusreformi käigus tuleb kellegagi ühineda, siis just need kaks valda võiksid luua Piibe valla. See plaan aga läbi ei läinud ning Koeru sundliideti Järva valla ja Rakke Väike-Maarjaga.