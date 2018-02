«Kodutunne» ehitas Viisu pere kodule südame

«Kodutunde» saatejuht Signe Lahtein ütles, et Viisu sattusid nad peretütre kirja peale, kes kurtis, et tema emal ja kuuel vennal on küll rahuldav eluase, kuid tillukesse kööki ei mahu pere korraga sööma ja toiduvalmistamisel nappis lastel ruumi ema abistada.

Lahtheina selgitust mööda otsustasid nad 37aastasele Marina Mazantsevale appi tulla, sest elu pole teda hellitanud ning temaga ühe katuse all elab kuus last, kellest viis on veel alaealised. «Marina on küll see naine, kelle puhul jumal on vist arvanud, et tema õlgadele võib kõik raskused panna,» ütles Lahthein.