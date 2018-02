Neljarealine tee tuleb eelmisest kitsam

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tunnistas riigikogu ees, et Kosest Mäoni neljarealise tee ehitus maksab 170 miljonit, kuid teehoiukavas on leitud kate 100 miljonile eurole. «Nii et selle rahastuse leidmine, et see tee täies mahus valmis ehitada, on praeguse valitsuse õlul,» sõnas ta.