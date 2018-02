Hiinlased hakkavad Türil jäätisepulki tootma

Laudakompleksi ruumes annavad tehase tulekust märku suured seadmed, mis on Yokoyama ütlust mööda kuivatusmasinad. Kile all oleva seadme kohta sõnas ta, et see on pakkimismasin, ja põrandal asuvate metallist lattidele viidates, et siin käib jäätisepulkade tootmisliinide ehitus. «Tootmisliine paneb üles kolm Hiinast tulnud spetsialisti. Et Hiinas on tulemas uue aasta pidustused, sai nad täna (eelmine neljapäev – toim) pandud lennuki peale ja tagasi tööd jätkama tulevad nad kahe nädala pärast. Seni hoian mina tehasel silma peal,» lausus Yokoyama muheldes.