Türilase postisaadetised lähevad kaduma või saabuvad avatult

Anonüümseks jääda soovinud türilane selgitas, et on suur välismaalt kauba tellija ja halbu kogemusi on kuhjunud nii palju, et ta ei jõua kõiki neid üleski lugeda. «Reegel on, et postipakid hakkavad kaduma just aasta viimastel kuudel. Möödunud aastal läks kaduma näiteks kolm postisaadetist, mis pidid saabuma välisriikidest,» lausus ta.