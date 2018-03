Suurpeole ihkab pääseda sadakond kollektiivi

Ka laulupeo teabejuht Sten Weidebaum sõnas, et laulu- ja tantsupeol osaleda soovivate kollektiivide arv on võrreldes 2014. aasta peoga suurem.

Kollektiivijuhid said lauljaid-tantsijaid ja pillimängijaid peole kirja panna 23. veebruarini ning kuigi nimekirjad on nüüdseks lukku löödud, võib seal lähipäevil muudatusi ette tulla. Weidebaum täpsustas, et praegu käib nimekirjade korrastus, mis tähendab seda, et varemgi on ette tulnud juhtumeid, kui näpuvea tõttu on mõni kollektiiv kirjas näiteks topelt.