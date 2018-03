Kellukesed puudel pakuvad rahu

Päevakeskuse juhataja Ines Kurvits selgitas, et see on EV100 kestel tekkinud kingiidee, mille käigus kutsuvad nad valmistama savist kellukest koos lubadusega hoida ja armastada oma maad ja rahvast. «Kõigil on võimalus neid helistada, soovida oma soov, mõelda oma mõtteid ja tunda rõõmu nii enda kui ka teiste pärast,» julgustas ta avatud hoovi astuma.