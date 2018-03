Liina Velsker, hakkate Purdi mõisas pööripäeva puhastusrituaali tegema. Mida see täpsemalt tähendab?

Kevadine pööripäev on nagu pööramise päev, kus loodus pöördub valguse suunas. Vanasti lõpetati siis talvised tööd ja valmistuti kevadisteks. Kevadisel pööripäeval on öö ja päev võrdse pikkusega. Pärast hakkab aina valgemaks minema. Ka asjatoimetusi tuli hakata tegema aina rohkem päevavalguse järgi. Kevadine pööripäev on uue algus, kasvamine, ärkamine.