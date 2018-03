Kes teenivad Järvamaal 1500eurost kuupalka?

Eesti suurima palgauuringukeskkonna Palgad.ee analüüs näitab, et 1500eurone netopalk esimesel töökohal on realistlik näiteks IT- ja telekomi, turunduse, kinnisvara ja finantsvaldkonnas. Samamoodi võib hea ettevalmistuse, kuid kogemuseta töötaja teenida 1500eurost netopalka ka transpordi-logistika ja meditsiiniteenuste valdkonnas.