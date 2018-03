Merikotkas taastub pliimürgitusest

Kotkast raviv loomaarst ja Eesti maaülikooli doktorant Madis Leivits ütles, et kriitiline aeg on küll möödas, kuid veksleid linnu tervenemise osas ta ei anna, sest kõike võib veel juhtuda. «Hea märk on see, et lind ei kössita enam apaatselt puurinurgas, vaid on ergas ja juba täitsa kotka moodi. Ta tundub olevat üsna närvilise loomuga tegelane, kes kalpsab puuris ringi ja on näha, et ümbritsev elu ei jäta teda ükskõikseks,» kirjeldas ta linnu tegemisi.