Naljakuul antakse start malevasuvele

Türi noortekeskuse noortejuht Erika Teras ütles, et malevasse kandideerimist võib võrrelda nagu täiskasvanuna töökohale kandideerimist. Et 13aastastel ja veidi vanematel lastel ei pruugi CV kirjutamine käpas olla, korraldab noortekeskus mais koolituse. Tööinspektsiooni esindaja tuleb rääkima töölepinguga seonduvatest küsimustest ja ohutustehnikast ning ühtlasi saab näpunäiteid ka CV koostamise kohta. Osalemine koolitusel on malevasse pürgijatel kohustuslik. Töövestlused kandidaatidega toimuvad samuti mais.