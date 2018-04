Koeru keskkooli direktori kohuseid täidab uus inimene

Järva valla abivallavanem Tiina Oraste ütles, et Koeru keskkool on detsembri keskpaigast olnud juhita ja juba enne seda tekitas juhtide vahetus teatavaid pingeid. «Selline peata olek pole ühele koolile kuidagi hea ja olukorrale tuli leida lahendus,» sõnas ta.

Oraste lisas, et varem väljakuulutatud konkurss direktori ametikoha täitmiseks nurjus ja on selgemast selgem, et keset õppeaastat seda uuesti välja kuulutada pole mõtet. «Oleme uurinud ka teiste koolide kogemusi samasugustes olukordades ja saanud vastuseks soovitusi, et targem on korraldada konkurss ikkagi kevadel, kui kooliaasta lõpp on ukse ees,» lausus ta.